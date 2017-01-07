Реформист Юрген Лиги перед сегодняшними выборами на своей странице в Facebook подверг критике своего однопартийца, кандидата на пост председателя, Ханно Певкура:

”Внутренние выборы Партии реформ стали настолько постыдными, что хочу сказать сегодняшнему конгрессу только одно: Друзья, если мы хотим быть призванными делать большое общественное дело, то наши большие общественные выступления не могут быть маленькими и касаться наших внутренних дел!

Я больше не узнаю старину Ханно, он делает все наоборот и, кроме того, жалуется, что вместо него решения принимает таинственная задняя комната. Мы оба находились на руководящих должностях, оба министры и председатели, но я всегда мог как выражать мнение, так и принимать решения. Для того, чтобы быть услышанным, нужно просто говорить, а задолго до этого проявить интерес. Особенно по отношению к большим общественным вещам, так как политиков призывают и назначают именно для этого, а не для внутренних выборов”.