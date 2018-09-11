Лиги: образование должно быть исключительно на эстонском — русские школы начинают отставать по результатам

”Разделение на эстоно- и русскоязычных разобщает общество и создает неравные возможности для участия в общественной жизни и самореализации. Последствия как экономические, социальные, образовательного характера, культурные, в области безопасности, так и в вопросах здоровья народа”, — сказал председатель парламентской фракции Партии реформ Юрген Лиги.

”Исследования, связанные с интеграцией, подтверждают, что популярность эстонских детских садов и школ возрастает, в то время как русские школы начинают отставать по результатам. Нынешний компромисс, согласно которому обучение в гимназии делится в пропорции 40 на 60, непрактичен”, — добавил Лиги.

По словам Лиги, Партия реформ не предлагает учить эстонский язык, а предлагает учиться на эстонском языке. Парламентская фракция Партии реформ инициировала законопроект, согласно которому правительству ЭР предлагается перейти на обучение на эстонском уже с детского сада.

Лиги признает, что для перехода на эстонский язык обучения, необходимо учитывать особенности регионов и конкретных школ.