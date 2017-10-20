Лиги о главе ERR: боящийся камеры, общественности и своих подчиненных деятель — не большой начальник

"Неприятное чувство! Астрид Каннель — одна из моих любимых, Кадри Хинрикус — идеальный ведущий новостей, и я понятия не имею, какие большие изменения нужны "АК", — пишет Юрген Лиги в свете скандала в ERR.

"И я знаю, что этот боящийся камеры, общественности и своих подчиненных деятель — не большой начальник, хотя Астрид Каннель назвала его так", — ссылается Лиги в своем посте в Facebook на вчерашнюю новостную передачу, где Каннель интервьюировала Эрика Роозе.

"Начальник должен быть способен объяснить свои слова. ERR ведь и есть не кооператив, но извинение было уместным только за конкретное — "право голоса" и "предприятие". Лиги говорит, что заметил проблему уже тогда, когда этот несомненно интеллигентный и трудолюбивый мужчина появился в качестве компромиссного кандидата откуда-то из пепла и казался пытающимся в основном понравиться — к сожалению, тем, кто имеет обыкновение пытаться сделать задачей СМИ нравиться партии.

"Разговор о необходимости изменений от нового начальника между хвастовством партийцам казался очень зловещим и несодержательным. Но! Налогоплательщик покупает камеру не для того, чтобы жарить на гриле начальство, даже если ему нравится на это смотреть. Ни один коллектив не должен вскрывать свои внутренние дела к радости общественности и конкурентов, а камера в этом — оружие массового уничтожения, которым нужно особенно управлять. Мы ведь на самом деле ничего не узнали из передачи, которая является задачей редакции и заслужила доверие, мы узнали, что внутри нее очень плохо", — описывает он вчерашнее интервью "АК".

"Попробовал бы теперь как бы то ни было в старом добром внушающем доверие стиле. Что и у его носителей внутри должно быть хорошо, это в любом случае, они должны быть в состоянии нравиться".