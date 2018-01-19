Лиги: дадим Рейнсалу время до понедельника, чтобы уйти в отставку

По словам председателя фракции Партии реформ Юргена Лиги, у министра юстиции Урмаса Рейнсалу до понедельника есть время, чтобы подать в отставку. Если этого не произойдет, то фракция выкажет вотум недоверия министру.

“Поводом для принятия такого решения стало заявление Рейнсалу, что он осуждает насилие против женщин. Имело место быть взвешенное словесное выражение”, - пояснил Юрген Лиги в сообщении для прессы.

“Слова министра юстиции имеют особый вес, поскольку именно он занимается формированием правовой политики и в его компетенцию входит принятие решений относительно борьбы с насилием против женщин”, - заявил Лиги.

По словам Лиги, Рейнсалу не сожалел по поводу выбранных слов и извинения были выражены так, что они актуальны “в случае”, если он кого-то обидел. “Безусловно, такое выражение обидело многих. К сожалению, насилие касается многих женщин и столь щепетильная тема требует особого внимания и точной трактовки”, - сказал Лиги. “Его слова были очень циничными, учитывая то, что правительство в плане уменьшения насилия в близких отношений подписало коалиционное соглашение”.

“Это заставляет нас обратить внимание на то обстоятельство, что Рейнсалу не понимает значимость поста министра и сферу деятельности, как и принципы гаранта ценности доверия всему правительству. Рейнсалу представил экспертизе министерства юстиции личные политические тексты и теперь назначается вместо экспертизы частный политический следователь. В то же время создание закона расшатывается и обещание уменьшить объем создания права не выполнен. И Рейнсалу связывает себя с высшим парламентом, при этом не применяя закон. Он создает путаницу, но должен быть корректным и ясным создателем законов”.

Лиги отметил, что министр Pейнсалу руководит процессом назначения ущерба, населенного оккупацией, а также нарушает закон о реформе собственности при делении средств. “Я утверждаю уже длительное время без исправления ошибок, сделанных министром, что правительство под предлогом возмещения ущерба, который был нанесен во время оккупации церквям, нарушило закон выдачей денег. Министр юстиции не должен играть в политические игры”.