Лиги: центристы и EKRE – ягодицы одной задницы. Их повестки сильно перекликаются с Кремлем

”Я действительно считаю, что другие экстремисты, скорее, потеряли возможность оказаться в правительстве”, — передает ERR слова Лиги, сказанные им в интервью ”Pealtnägija”. То же самое касается, по его мнению, и соцдемов, хотя вероятности появления коалиции соцдемов, центристов и еще кого-то, Лиги полностью не исключает.

С мнением о том, что в будущем главной темой в эстонской политики будет противопоставление центристов EKRE и что Партия реформ подобно Исамаа ”сдуется”, Лиги не согласен. ”Центристская партия и EKRE — ягодицы одной задницы. Их повестки дня пока сильно перекликаются с Кремлем. У них крайне схожие интересы”, — заявил Лиги.

По его заверению, со своими политическими оппонентами он воюет не потому что, одни находятся у власти, а другие — нет: ”Честное слово, я рассматриваю Эстонию не как кусок дерьма, а как дело жизни, и я, действительно выбираю темы, по которым вести войну. Темы нужно уметь выбирать и не лезть туда, где ты ничего не понимаешь. Мне кажется, мне это удается”.