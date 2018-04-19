19.04.2018, 18:30

Лиги: акцизы следует снизить в интересах как здоровья людей, экономики, так и госбюджета

 (24)
rus.delfi.ee
EST 1
Jürgen Ligi
Jürgen LigiFoto: Rauno Volmar

Сегодня в Рийгикогу состоялось чтение законопроекта фракции Партии реформ, который предусматривает отмену повышения акцизов с 1 июля 2017 года и 1 февраля 2018 года, сообщает пресс-служба партии.

В соответствии с законопроектом, акциз на крепкие алкогольные напитки снизился бы на 5%, на пиво — на 46% и на вино/сброженные напитки — на 17%. Авторы законопроекта не считают, что ущерб, нанесенный повышением акцизов за последние два года, можно полностью обратить вспять, но они уверены, что это позволило бы до приемлемого уровня сократить пограничную торговлю и уменьшить текущий в страну поток алкоголя, отрицательно сказывающийся на здоровье населения и госбюджете. Выгоду получат как местные торговые предприятия, туризм, так и местные производители.

”По нашим оценкам, непосредственный ущерб от пограничной торговли, возросшей в несколько раз из-за последних повышений акциза на алкоголь, превышает 100 млн. евро в год. Мы теряем рабочие места и время, затрачиваемое на поездки за товаром. Хотя цель повышения акциза заключалась в том, чтобы сделать алкоголь дороже и менее доступным, средняя цена на алкогольные напитки из-за пограничной торговли упала. Это указывает на полный провал акцизной политики. Есть опасения, что тенденция сокращения потребления, которая держалась последние десять лет, исчезнет. В любом случае, оно не будет продолжаться в таком темпе. Мы предлагаем коалиции возможность доказать, что они хотят исправить свои ошибки, а не препираться о том, какие повышения акцизов лучше: инициированные министром финансов Свеном Сестером или одобренные другим министром финансов Тоомасом Тынисте”, — резюмировал председатель фракции Партии реформ Юрген Лиги необходимость в законопроекте.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Соцдемы, EKRE, реформисты и IRL обсудили, как выразить вотум недоверия Таави Аасу

19.04.2018
В среду члены Таллиннского городского собрания из фракций IRL, Партии реформ, Социал-демократической партии и Эстонской консервативно-народной партии провели встречу с мэром столицы Таави Аасом. Оппозиционеры требовали от него объяснений относительно недавних случаев коррупции в системе управления Таллинном.
Подробнее

ВИДЕО ”Инсайт”: в Эстонии действует схема по контрабанде собак из России?

19.04.2018
Российские зоозащитники спасают бездомных собак и отправляют их в Эстонию, однако не всегда эти действия законны и безопасны. Программа “Инсайт” разбиралась, как животные пересекают границу и какие риски это влечет за собой.
Подробнее


Жители Ласнамяэ: рынок нужен, но в другом месте

19.04.2018
Вчера старейшина района Мария Юферева представила результаты опроса о рынке Ласнамяэ, согласно которым почти 70% ответивших считают, что рынок в районе Ласнамяэ нужен, но место для него должно быть выбрано другое, сообщает управа района.
Подробнее


Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
-20% Meeste käekell Police LEAGUE PL.15040XCYR/01
129,- €
103,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100111
169,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106142005
205,20 €
123,12 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €


Обзор эстонской прессы: к розыгрышу русской карты товсь!

19.04.2018
На этой неделе эстонские СМИ гадали о будущем реформистов, следили за полетом ракет в Сирию – и о русских не забывали. Представляем обзор эстонской прессы, опубликованный на сайте евродепутата Яны Тоом.
Подробнее


ФОТО: В Пирита обнаружено восемь нелегальных труб, загрязняющих природу

19.04.2018
Вчера чиновники Министерства окружающей среды обнаружили в районе Пирита теэ в общей сложности восемь построенных без разрешения министерства труб, по которым в Таллиннский залив вытекают дождевые воды, а заодно с ними и разный мусор.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Ощутите разницу между умной технологией и обычной зубной щеткой!
Время простых зубных щеток прошло – в Philips создана инновационная зубная щетка Sonicare DiamondClean Smart на базе высококачественной технологии sonic, позволяющей при помощи смартфонного приложения обеспечить чистоту и белизну зубов. Это самый лучший способ иметь здоровые зубы и прекрасную улыбку!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ