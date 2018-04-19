Лиги: акцизы следует снизить в интересах как здоровья людей, экономики, так и госбюджета

”По нашим оценкам, непосредственный ущерб от пограничной торговли, возросшей в несколько раз из-за последних повышений акциза на алкоголь, превышает 100 млн. евро в год. Мы теряем рабочие места и время, затрачиваемое на поездки за товаром. Хотя цель повышения акциза заключалась в том, чтобы сделать алкоголь дороже и менее доступным, средняя цена на алкогольные напитки из-за пограничной торговли упала. Это указывает на полный провал акцизной политики. Есть опасения, что тенденция сокращения потребления, которая держалась последние десять лет, исчезнет. В любом случае, оно не будет продолжаться в таком темпе. Мы предлагаем коалиции возможность доказать, что они хотят исправить свои ошибки, а не препираться о том, какие повышения акцизов лучше: инициированные министром финансов Свеном Сестером или одобренные другим министром финансов Тоомасом Тынисте”, — резюмировал председатель фракции Партии реформ Юрген Лиги необходимость в законопроекте.