Накануне председателю Конгресса украинцев Эстонии Вире Конык и руководителю столичного Украинского культурного центра Анатолию Лютюку были вручены юбилейные медали "25 лет независимости Украины" от президента страны Петра Порошенко.

Награды лидерам украинской общины вручил посол Украины в Таллинне Виктор Крыжановский, пишет rus.err.ee.

Специальной благодарностью посольства за активную волонтерскую деятельность по защите национальных интересов Украины был отмечен член украинской общины, журналист и писатель Олег Самородний.

"В условиях продолжающейся агрессии России против Украины каждому украинцу важно чувствовать, что мы в нашей борьбе не одни, а наши братья и сестры из Эстонии ведут борьбу за независимость и суверенитет Украины бок о бок с самой Украиной", — сказал Виктор Крыжановский.

Как уточнила корреспонденту портала rus.err.ee Вира Конык, юбилейными медалями Петр Порошенко наградил 67 представителей украинской диаспоры по всему миру: "Соответствующий указ был подписан еще до отмечаемого 24 августа Дня независимости Украины, но получили мы медали лишь вчера".