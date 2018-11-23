Лидеры таллиннских избирательных списков центристов — Партии реформ: прекратите использовать международную политику в предвыборных играх!

Уважаемые депутаты Рийгикогу от Партии реформ!

Рийгикогу готовится обсудить заявление по миграционному соглашению ООН. Партия реформ всячески уклоняется от выражения четкой позиции в отношении этого заявления. Одни реформисты говорят одно, другие другое — в итоге никто уже не понимает, какова позиция Партии реформ по этому вопросу.

Причина в том, что Партия реформ стремится использовать создавшуюся ситуацию во внутриполитических целях, имея в виду приближающиеся парламентские выборы. Однако такое отсутствие ясности позволяет популистским силам раскалывать наше общество и подрывает международную репутацию Эстонии. Люди ждут от Партии реформ недвусмысленного ответа — поддерживает она это заявление, или нет. Нерешительность Партии реформ и нежелание брать на себя ответственность достойны сожаления.

Несколько лет назад Сийм Каллас, занимавший тогда пост вице-президента Европейской комиссии, написал, что считает целью всей международной деятельности Эстонии верность принципу ”Больше никогда в одиночку”. Исходя из этого принципа, Эстония всегда считала важным поддерживать установленный в мире порядок на основании международных соглашений, международного права и сотрудничества, участвуя в работе международных организаций.