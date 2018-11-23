Лидеры таллиннских избирательных списков центристов — Партии реформ: прекратите использовать международную политику в предвыборных играх!(2)
Возглавляющие избирательные списки центристов в Таллинне мэр города Таави Аас, председатель горсобрания Михаил Кылварт и старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд призвали Партию реформ к конструктивному обсуждению в Рийгикогу парламентского заявления по миграционному соглашению ООН. Аас, Кылварт и Кальюлайд предложили реформистам отказаться от действий в узкопартийных интересах и призвали их исходить из государственных интересов внешней политики и безопасности Эстонии.