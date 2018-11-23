23.11.2018, 07:59

Лидеры таллиннских избирательных списков центристов — Партии реформ: прекратите использовать международную политику в предвыборных играх!

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rus.delfi.ee
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Valimis reklaam 2015Foto: Karli Saul

Возглавляющие избирательные списки центристов в Таллинне мэр города Таави Аас, председатель горсобрания Михаил Кылварт и старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд призвали Партию реформ к конструктивному обсуждению в Рийгикогу парламентского заявления по миграционному соглашению ООН. Аас, Кылварт и Кальюлайд предложили реформистам отказаться от действий в узкопартийных интересах и призвали их исходить из государственных интересов внешней политики и безопасности Эстонии.

Уважаемые депутаты Рийгикогу от Партии реформ!

Рийгикогу готовится обсудить заявление по миграционному соглашению ООН. Партия реформ всячески уклоняется от выражения четкой позиции в отношении этого заявления. Одни реформисты говорят одно, другие другое — в итоге никто уже не понимает, какова позиция Партии реформ по этому вопросу.

Причина в том, что Партия реформ стремится использовать создавшуюся ситуацию во внутриполитических целях, имея в виду приближающиеся парламентские выборы. Однако такое отсутствие ясности позволяет популистским силам раскалывать наше общество и подрывает международную репутацию Эстонии. Люди ждут от Партии реформ недвусмысленного ответа — поддерживает она это заявление, или нет. Нерешительность Партии реформ и нежелание брать на себя ответственность достойны сожаления.

Несколько лет назад Сийм Каллас, занимавший тогда пост вице-президента Европейской комиссии, написал, что считает целью всей международной деятельности Эстонии верность принципу ”Больше никогда в одиночку”. Исходя из этого принципа, Эстония всегда считала важным поддерживать установленный в мире порядок на основании международных соглашений, международного права и сотрудничества, участвуя в работе международных организаций.

Нам будет очень жаль, если Партия реформ решит отступить от этих важных принципов в угоду своим узкопартийным интересам, ради голосов на предстоящих через три месяца выборах. Тем самым Партия реформ разменяет свои прежние принципы и интересы Эстонии на мелкую монету.

Для жителей столицы Эстонской республики важно, чтобы Эстония оставалась заслуживающим доверия членом международного сообщества, поведение которого не вызывает вопросов и который, по мере сил, вносит свой вклад в работу международных институтов. Мы призываем Партию реформ к проявлению государственного мышления и ответственности за роль нашей страны на международной арене, которую несёт каждая политическая партия Эстонии. Пора прекратить торг и бессмысленные игры вокруг парламентского заявления по миграционному соглашению.

Вполне понятно, что перед выборами каждая партия прилагает усилия во имя достижения наилучшего результата. Понятно также желание крупнейшей оппозиционной партии оппонировать правительству. Но не следует важные внешнеполитические вопросы приносить в жертву внутриполитическим амбициям. Центристская партия на это никогда не пойдёт.

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