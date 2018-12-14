Лидеры ЕС договорились о продлении санкций в отношении России и обсудили Брексит

Главы стран Евросоюза обсудили подготовку к предстоящему саммиту с Лигой арабских государств, который состоится 24-25 февраля следующего года. Европейский совет также приветствовал одобрение Европейским парламентом торгового соглашения между Евросоюзом и Японией, благодаря чему соглашение вступит в силу в феврале 2019 года.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала лидеров государств-членов о текущем состоянии выхода ее страны из Европейского союза и поделилась своим взглядом на происходящее. Затем лидеры 27 стран-членов ЕС продолжили дискуссии по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза.

27 государств-членов подтвердили свое одобрение соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС, достигнутого 25 ноября, и намерение предпринимать дальнейшие шаги по его ратификации. ”Наша общая позиция заключается в том, что согласованный договор о выходе больше не будет открываться для обсуждения. Это соглашение является лучшим компромиссом, которого можно достичь в столь сложной ситуации”, — сказал премьер-министр.

Европейский совет подтвердил в своих выводах, что запасной вариант решения, предусмотренный в соглашении для предотвращения пограничного контроля на ирландском острове, запланирован в качестве временного решения, и только в том случае, если соглашение об окончательном решении не будет достигнуто вовремя. ЕС не может предоставить дополнительных юридических гарантий, которые могли бы изменить запасное решение или ограничили бы его реализацию.

Главы государств и правительств отметили, что ЕС и в дальнейшем заинтересован налаживать максимально тесные отношения с Соединенным Королевством, и после ратификации договора о выходе предпринимать дальнейшие шаги в переговорах по договорам, затрагивающим будущие взаимоотношения. В ходе этих переговоров будет вестись поиск окончательного решения по статусу ирландской пограничной проблемы.

Премьер-министр Ратас заявил, что в любом случае будет продолжена подготовка к варианту, если Великобритания решит покинуть ЕС без двустороннего соглашения, регламентирующего этот процесс.