14.12.2018, 16:58

Лидеры ЕС договорились о продлении санкций в отношении России и обсудили Брексит

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rus.delfi.ee
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Лидеры ЕС договорились о продлении санкций в отношении России и обсудили Брексит
Mariann Sudakov

Вчера вечером в ходе дебатов по внешней политике в рамках заседания Европейского совета главы государств и правительств стран ЕС приняли решение продлить на следующие полгода ограничительные меры в отношении России ввиду невыполнения Минских договоренностей.

Европейский совет также обсудил применение Россией военной силы в Керченском проливе 25 ноября против украинских кораблей и экипажей, посчитав это крайне тревожным событием. Кроме того, руководители государств подчеркнули, что применению силы нет никакого оправдания и подобные действия являются грубым нарушением международного права. ”Украинские военные моряки и захваченные корабли должны быть немедленно освобождены. Кроме того, в Керченском проливе и Азовском море должна быть гарантирована свобода судоходства”, — сказал Ратас.

”Следующие шаги Европейского союза должны зависеть от того, насколько быстро будут освобождены моряки и корабли. Мы готовы в ближайшем времени дополнить ограничительные меры ЕС в отношении России”, — сказал премьер-министр Эстонии. Лидеры государств-членов выразили свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Европейский совет подчеркнул, что в нынешней ситуации крайне важна финансовая поддержка ЕС для Украины. ”Мы должны поддержать украинские регионы Приазовья”, — сказал премьер-министр Ратас.

Главы стран Евросоюза обсудили подготовку к предстоящему саммиту с Лигой арабских государств, который состоится 24-25 февраля следующего года. Европейский совет также приветствовал одобрение Европейским парламентом торгового соглашения между Евросоюзом и Японией, благодаря чему соглашение вступит в силу в феврале 2019 года.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала лидеров государств-членов о текущем состоянии выхода ее страны из Европейского союза и поделилась своим взглядом на происходящее. Затем лидеры 27 стран-членов ЕС продолжили дискуссии по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза.

27 государств-членов подтвердили свое одобрение соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС, достигнутого 25 ноября, и намерение предпринимать дальнейшие шаги по его ратификации. ”Наша общая позиция заключается в том, что согласованный договор о выходе больше не будет открываться для обсуждения. Это соглашение является лучшим компромиссом, которого можно достичь в столь сложной ситуации”, — сказал премьер-министр.

Европейский совет подтвердил в своих выводах, что запасной вариант решения, предусмотренный в соглашении для предотвращения пограничного контроля на ирландском острове, запланирован в качестве временного решения, и только в том случае, если соглашение об окончательном решении не будет достигнуто вовремя. ЕС не может предоставить дополнительных юридических гарантий, которые могли бы изменить запасное решение или ограничили бы его реализацию.

Главы государств и правительств отметили, что ЕС и в дальнейшем заинтересован налаживать максимально тесные отношения с Соединенным Королевством, и после ратификации договора о выходе предпринимать дальнейшие шаги в переговорах по договорам, затрагивающим будущие взаимоотношения. В ходе этих переговоров будет вестись поиск окончательного решения по статусу ирландской пограничной проблемы.

Премьер-министр Ратас заявил, что в любом случае будет продолжена подготовка к варианту, если Великобритания решит покинуть ЕС без двустороннего соглашения, регламентирующего этот процесс.

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