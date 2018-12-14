Лидерами списка соцдемов в Пыхья-Таллинне Кристийне и Хааберсти стали Свен Миксер и Рийна Сиккут

В список также вошли историк и учитель Яак Юске, депутат Рийгикогу Марианне Микко, юрист и управляющий недвижимостью Эрика Шоллер, представитель гражданского общества и член ополчения Кайтселийт Сийм Туйск, председатель фракции социал-демократов в городском собрании Таллинна и административного совета Кристийне Марис Сильд, президент молодежного крыла Социал-демократической партии Йоозеп Вимм, учитель и специалист в сфере образования Гертруд Каземаа, медик ”скорой помощи” Евгений Вайсбейн, музыкант и публицист Рой Страйдер.

Список замыкает актер Андрус Ваарик. ”Нам не нужно в пятерку самых богатых стран. Нам нужно в пятерку самых умных и счастливых стран”, — подчеркнул он.