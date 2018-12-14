Лидерами списка соцдемов в Пыхья-Таллинне Кристийне и Хааберсти стали Свен Миксер и Рийна Сиккут

Возглавляющий списокСвен Миксер отметил, что идет на выборы с очень сильной командой. ”В нашей команде есть всё, чтобы отстаивать самую важную ценность социал-демократов — свободу: свободных людей, свободное общество, свободное государство! Во время, когда свободы и либеральные ценности как в Эстонии, так и в мире оказались под серьезным давлением, на нас по-прежнему можно положиться — мы никогда не отдадим свободу, которой добился народ Эстонии”, — подчеркнул он.
Рийна Сиккут, занимающая в списке вторую строчку, отметила важность того, чтобы врачебной помощью были обеспечены все независимо от уровня доходов и места жительства. ”Уверенность в том, что при необходимости врачебная помощь будет оказана — у семейного врача, в больнице или в отделении экстренной медицины — является важной основой нашего чувства защищенности. Я поставила перед собой цель повысить в обществе это чувство защищенности”, — сказала она.
В список также вошли историк и учитель Яак Юске, депутат РийгикогуМарианне Микко, юрист и управляющий недвижимостью Эрика Шоллер, представитель гражданского общества и член ополчения КайтселийтСийм Туйск, председатель фракции социал-демократов в городском собрании Таллинна и административного совета Кристийне Марис Сильд, президент молодежного крыла Социал-демократической партии Йоозеп Вимм, учитель и специалист в сфере образования Гертруд Каземаа, медик ”скорой помощи” Евгений Вайсбейн, музыкант и публицист Рой Страйдер.
Список замыкает актер Андрус Ваарик. ”Нам не нужно в пятерку самых богатых стран. Нам нужно в пятерку самых умных и счастливых стран”, — подчеркнул он.