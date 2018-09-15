15.09.2018, 13:55

Лидер ”Сделаем!” в Японии повышает осведомленность в уже ”чистой от мусора” стране


rus.delfi.ee
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Лидер ”Сделаем!” в Японии повышает осведомленность в уже ”чистой от мусора” стране
Yumiko Kijima

Если вы когда-нибудь бывали в Японии, то вы знаете, что увидеть мусор на улицах этой страны практически невозможно. На ЧМ по футболу по миру распространилась новость о том, как после матча японские болельщики убирали за собой и за другими зрителями трибуны стадиона. Такао Асаи, лидер японского движения ”Сделаем!”, все-таки отмечает, что его страна стоит перед большой мусорной дилеммой, которую многие жители не осознают. Земля может быть чистой, но ситуация с реками и морем не так хороша. Япония принимает участие во Всемирном дне чистоты для того, чтобы распространить информацию и привлечь японцев к вопросам окружающей среды.

- Как японцу, мне кажется, что улицы страны уже и так достаточно чисты для того, чтобы проводить субботник по их уборке…

Да, это правда. Я согласен, что в Японии высокий стандарт поведения, когда речь заходит о чистоте. Мы нечасто сталкиваемся с мусором на улицах. Больше фокусировались на том, чтобы распространить информацию о Всемирном дне чистоты и заинтересовать жителей Японии вопросами окружающей среды, и в этом направлении нам предстоит еще долгий путь.

- С какими проблемами окружающей среды сталкивается Япония сейчас? На самом деле в Японии есть много невидимого мусора. Да, на улице его мало, но что касается рек и моря? У нас много мусора, особенно пластика, плавающего в их водах. Исследование показало, что в морях вокруг Японии концентрация микропластика в 27 раз превышает средние показатели по миру.

- Это очень высокий показатель. Да. Но крайне сложно заметить такую проблему, поскольку большинство населения думают, что их страна чистая. Правда, земля чистая, но с водоемами картина далеко не такая радужная. Мы сталкиваемся и с проблемой чрезмерного использования пластика. Например, когда вы покупаете что-то в Японии, то всегда получаете большое количество ненужной упаковки. Я думаю, что образование в области чистоты в Японии было весьма успешным, если судить по поведению и манерам людей, но нам по-прежнему предстоит работа по повышению осведомленности о пластиковом мусоре и особенно о таких отходах в море.

- Когда вся эта тематика экологии стала для вас значимой? Я бы сказал, что еще в детстве. Проблемы окружающей среды всегда много значили для меня. Я вырос в регионе, где произошло одно из самых сильных загрязнений воды в Японии. Горнорудная компания выбросила в реку кадмий, и люди, которые ели приготовленный в этой воде рис, заболевали болезнью ”итаи-итаи” (”болит-болит”), которая приводила к сильному ослаблению костей и ужасным болям из-за этого. Когда я родился, история об этом загрязнении и болезни уже были хорошо известны. Так что для меня проблемы экологии стали предметом естественного интереса.

- Как вы стали лидером Всемирного дня чистоты в Японии? Сначала, когда мой друг, который возглавляет движение на Тайване, рассказал мне о нем, я не сильно заинтересовался, если честно. Ведь существуют уже тысячи организаций и групп людей, которые занимаются локальными уборками в Японии, так что создавать еще одну такую группу не показалось целесообразным. Однако, что в конце концов привлекло меня во Всемирном дне чистоты, так это концепция: если пять процентов населения примут участие во всем мире, то все вместе мы сможем изменить мир. Многие из упомянутых групп, как правило, действуют раздельно. Но в случае со Всемирным днем чистоты мне нравится идея, что люди выходят на уборку в один единый день. Это может повлиять на большее количество людей, чем работа каждой группы самой по себе.

- Сколько людей вовлечено во Всемирный день чистоты в Японии? Мы надеялись, что около 2000 человек примет участие в уборке15 сентября. Мы также наладили сотрудничество с некоторыми организациями по окружающей среде, и их обратная связь была очень радужной. Они были особенно впечатлены тем, как маленькая Эстония смогла инициировать такое глобальное движение. Мы также рассматриваем возможность продолжить работу движения, не оставив ее лишь событием одного дня. Сейчас это всего

лишь идея, но мы бы хотели бы больше просвещать жителей Японии и местные власти о проблемах пластиковых отходов.

ТОП

- Что мотивирует Вас больше всего в этой работе? Сам процесс уже мотивирует. Налаживание контактов с людьми, которые заинтересованы в решении проблемы мусора, и вовлечение большего количества людей. Также и само движение вдохновляет меня. Я не знаю точно, насколько глобальным это все может стать, но я уверен, что это окажет положительное влияние на планету.

- Есть ли что-то, что удивило Вас во время подготовки ко Всемирному дню чистоты? Для меня стало шоком, что Эстония с населением 1,3 миллиона смогла запустить такое глобальное движение со 150 странами-участницами. Когда я рассказываю людям о Всемирном дне чистоты и упоминаю о том, что Эстония стала его инициатором, то все очень удивляются масштабам. Особенно в Японии, жители которой представляют Эстонию скорее ИТ государством. А это то, чего мы ожидали от Эстонии. А еще мне нравится, как лидеры движения из Эстонии позволяют каждой стране проявлять инициативу. Я вижу, что люди в любой стране по-настоящему получают удовольствие от участия.

Tallinn Hockey weekend
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