Лидер немецкой правопопулистской партии похвалил Эстонию за то, что она не принимает беженцев

Недавно в Берлине прошло предвыборное мероприятие правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", на котором ее первый номер 76-летний Александр Гауланд в своей речи, помимо прочего, похвалил Эстонию за то, что она не принимает беженцев, пишет Eesti Päevaleht.

У здания во время проведения мероприятия дежурило с десяток патрулей, а неподалеку пара десятков протестующих скандировали: ”Нацисты, вон отсюда!”

По слова принимавшей участие в мероприятии 20-летней женщины, она не единственная в своем окружении поддерживает партию. ”Я знаю еще нескольких, но логично, что люди не хотят этого признавать, поскольку их сразу определят в нацисты, — отметила она. — Я хочу четких границ и возврата к нашим традиционным корням. Германия должна быть прежде всего для немцев, а не для беженцев”.

Graafika: Toom Tragel

Такой же направленности мысли продемонстрировал и сам Гауланд в своей речи перед собравшимися. Сначала он говорил о беженцах, потом об исламе как о враждебной религии, затем о терроризме. Критикуя программу Еврокомиссии по миграционной квоте, политик неожиданно заявил: ”Эстония, Литва, Польша и Венгрия не принимают беженцев. Они говорят: ”мы не хотим вашего мультикультурного общества”. И я стою на их стороне”.

В тот же день вышло видео, в котором Гауланд сообщил, что немцы должны гордиться достижениями своей армии во времена Первой и Второй мировой войны. ”Я знаю, что шесть миллионов евреев были убиты, но миллионы немецких солдат выполняли свой долг перед преступным режимом, и виновата система, а не солдаты”, — сказал он.