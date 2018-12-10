Лидер группы ”Свята Ватра” присоединился к ”Ээсти 200” и идет на выборы

”Для меня ”Ээсти 200” — положительная альтернатива политическим силам страны, которые пытаются заполучить власть путем запугивания людей. Жизнь Эстонии можно и нужно направить в другое русло, если смотреть не в прошлое, а в будущее. Думаю, что вместе с другими профессионалами своего дела я смогу способствовать развитию современного общества”, — сказал Трочинский.

Трочинский хотел бы применить свой личный опыт интеграции для сплочения эстонского общества и содействовать формированию модели современного образования.

”Хочу поделиться своим опытом, как переехав сюда из другой страны, возможно выучить язык, получить гражданство, а главное, стать частью общества настолько, чтобы чувствовать, что здесь твой дом и твоя страна. При всем том я остался украинцем, сохранил свой украинский идентитет, мои дети говорят как на эстонским, так и на украинском”, — сказал Трочинский.

Трочинский родился и вырос на Украине, в 2000 году создал группу ”Гайдамаки”. В Эстонию переехал почти 15 лет назад. За вклад в развитие эстонско-украинских отношений награжден орденом Белой звезды V класса. Фольклорный ансамбль ”Свята Ватра” (святой огонь) выступил более чем в 20 странах.