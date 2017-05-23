Летом в направлении Пярну и Вильянди в ходу будет больше поездов

С 27 мая поезда Elron в юго-западном направлении будут в ходу по летнему графику, что принесет на линию Таллинн-Пярну в обоих направлениях по три отправления в день. С нынешнего года расписание впервые уплотнится и на линии Таллинн-Вильянди.

В расписание движения поездов Elron на линии Таллинн-Пярну будут добавлены дневные рейсы. Поезда из Таллинна в направлении Пярну будут отправляться в летние месяцы в 7:44, 11:46 и 18:03, а из Пярну в Таллинн в 7:23, 11:35 и 18:16.

Возможности для поездок улучшатся и для пассажиров, едущих из Таллинна в Вильянди. Отправляющийся ежедневно в 9:51 поезд Таллинн-Тюри до конца лета будет доезжать до Вильянди, а в направлении Таллинна добавится отправление в 12:23. И выезжающий в 18:30 поезд Таллинн-Тюри по пятницам будет доезжать до Вильянди, а последний поезд в выходные дни из Вильянди в Таллинн будет отправляться по воскресеньям в 20:00.

”Нынешним летом в юго-западном направлении обеспечено стабильное расписание движения, и пользоваться замещающими автобусами не придется”, сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. ”Как в рабочие дни, так и в выходные мы будем обслуживать рейсы по обычному графику в полном объеме поездами, что значит для пассажиров более удобные возможности для путешествия и более короткое время в пути”.

Летнее расписание движения в юго-западном направлении действует с 27 мая до 3 сентября и его можно найти на домашней странице Elron в поисковой системе расписания.