Этим летом трамвайное движение на участке между Вируским кругом и Балтийским вокзалом в Таллинне будет снова закрыто на два месяца (июль и август), так как простой необходим для завершения всей реконструкции путей, пишет Eesti Päevaleht.

Из центра города до Копли можно будет добраться на замещающем автобусе номер 52. Кроме того, в городе будут курсировать беспилотные автобусы. Точная траектория их движения еще нуждается в согласовании как с производителем, так и с Таллиннским транспортным департаментом, но, предположительно, они будут передвигаться по Мере пст и Раннамяэ теэ.

Остановка трамвайного движения даст возможность направить беспилотные автобусы прямо по трамвайным путям, что позволит последним быть максимально изолированными от участников обычного дорожного движения.

Запуск беспилотных автобусов между центром города и ”Котлом культуры” призван служить нескольким целям. Во-первых, закрыть дыру, которая возникнет в результате простоя трамвайных путей, и предоставить прибывшим в Эстонию в связи с председательством зарубежным гостям максимальное транспортное сообщение.

Во-вторых, познакомить жителей и гостей города с новой технологией беспилотного управления. Поскольку дигитальные и технологические успехи и решения играют во время председательства Эстонии существенную роль, то проект легко привязать к программе председательства. Проезд на беспилотных автобусах будет для всех бесплатным. Проект будет длиться несколько месяцев.

”Да, мы, действительно, планируем к июлю вывести на улицы первые беспилотные автобусы, однако речь идет все же о демопроекте и надолго они на улицах на останется”, — сказал советник госканцелярии Мартен Каэватс.