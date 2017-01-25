Из центра города до Копли можно будет добраться на замещающем автобусе номер 52. Кроме того, в городе будут курсировать беспилотные автобусы. Точная траектория их движения еще нуждается в согласовании как с производителем, так и с Таллиннским транспортным департаментом, но, предположительно, они будут передвигаться по Мере пст и Раннамяэ теэ.

Остановка трамвайного движения даст возможность направить беспилотные автобусы прямо по трамвайным путям, что позволит последним быть максимально изолированными от участников обычного дорожного движения.

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Запуск беспилотных автобусов между центром города и ”Котлом культуры” призван служить нескольким целям. Во-первых, закрыть дыру, которая возникнет в результате простоя трамвайных путей, и предоставить прибывшим в Эстонию в связи с председательством зарубежным гостям максимальное транспортное сообщение.

Во-вторых, познакомить жителей и гостей города с новой технологией беспилотного управления. Поскольку дигитальные и технологические успехи и решения играют во время председательства Эстонии существенную роль, то проект легко привязать к программе председательства. Проезд на беспилотных автобусах будет для всех бесплатным. Проект будет длиться несколько месяцев.

”Да, мы, действительно, планируем к июлю вывести на улицы первые беспилотные автобусы, однако речь идет все же о демопроекте и надолго они на улицах на останутся”, — сказал советник госканцелярии Мартен Каэватс.

Graafik: Toom Tragel
rus.delfi.ee
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