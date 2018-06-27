Лето в страховании: падения с качелей и нападения собак

В мае клиенты Salva Kindlustus активно путешествовали, в результате чего компанией были выплачены существенные возмещения в связи с проблемами со здоровьем и несчастными случаями — сумма самого крупного возмещения составила более 16 000 евро, также один клиент получил возмещение в размере более 11 000 евро, поскольку ему потребовалась срочная операция из-за инфаркта. В общей сложности в мае компания Salva выплатила возмещений в связи со страхованием путешествия на сумму свыше 90 000 евро.

Что касается дорожного страхования и страхования каско, то и здесь компания Salva в мае выплачивала более значительные суммы, чем обычно — преимущественно страховые случаи были связаны с дорогой сельскохозяйственной и тяжелой техникой. В общей сложности в связи с дорожным страхованием было возмещено ущерба более чем на 350 000 евро, что примерно на 20% больше, чем в мае прошлого года. В связи со страхованием каско был возмещен ущерб более чем на 280 000 евро.

В общей сложности страховая компания Salva выплатила в мае клиентам возмещений на сумму более 1 миллиона евро, получив страховых платежей на сумму свыше 1,9 миллиона евро. За прошедшие месяцы текущего года Salva выплатила возмещений на сумму 5 миллионов евро.