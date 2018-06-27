27.06.2018, 21:27

Лето в страховании: падения с качелей и нападения собак


rus.delfi.ee
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koer
фото иллюстративноеFoto: erakogu

В майской статистике страхования от несчастных случаев Salva Kindlustus доминируют всевозможные травмы, связанные с теплой летней погодой — были и окончившиеся переломами падения с качелей и случаи, когда клиенты страховой компании получали травмы в результате нападений агрессивных собак.

”С приходом лета и теплой погоды сразу же меняется характер травм. Это логично, ведь люди начинают проводить больше времени на свежем воздухе и, в сравнении с зимними месяцами, ведут гораздо более активный образ жизни”, — пояснила менеджер Salva Kindlustus по продуктам страхования от несчастных случаев Эвелин Лойтмаа.

”Наряду с травмами, полученными во время занятий спортом на открытом воздухе, в начале летнего сезона также традиционно распространены травмы, возникающие при выполнении садоводческих работ и работ по дому — клиенты страховой компании получают их при использовании триммеров, обслуживании газонокосилок, падении с лестниц и т. п. Также в прошлом месяце бывали случаи нападения собак, в результате чего пострадавшим требовалась медицинская помощь”, — рассказала Лойтмаа, добавив, что в нескольких случаях люди получали серьезные переломы при падении с качелей.

В мае клиенты Salva Kindlustus активно путешествовали, в результате чего компанией были выплачены существенные возмещения в связи с проблемами со здоровьем и несчастными случаями — сумма самого крупного возмещения составила более 16 000 евро, также один клиент получил возмещение в размере более 11 000 евро, поскольку ему потребовалась срочная операция из-за инфаркта. В общей сложности в мае компания Salva выплатила возмещений в связи со страхованием путешествия на сумму свыше 90 000 евро.

Что касается дорожного страхования и страхования каско, то и здесь компания Salva в мае выплачивала более значительные суммы, чем обычно — преимущественно страховые случаи были связаны с дорогой сельскохозяйственной и тяжелой техникой. В общей сложности в связи с дорожным страхованием было возмещено ущерба более чем на 350 000 евро, что примерно на 20% больше, чем в мае прошлого года. В связи со страхованием каско был возмещен ущерб более чем на 280 000 евро.

В общей сложности страховая компания Salva выплатила в мае клиентам возмещений на сумму более 1 миллиона евро, получив страховых платежей на сумму свыше 1,9 миллиона евро. За прошедшие месяцы текущего года Salva выплатила возмещений на сумму 5 миллионов евро.

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