Лето еще не прошло? На следующей неделе — до 22 градусов тепла

В понедельник облачно и дождливо. Вечером количество облаков уменьшится, облажные дожди сменятся на ливневые. Ветер юго-западный, южный 6-10, порывы 15 м/с, на островах и побережье 8-14, порывами до 20 м/с, вечером на островах развернется на западный. Температура воздуха 12..17°C.

Во вторник переменная облачность. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 4-9, на северном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 15..18°C.

В среду небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 6-11, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуза 18..23°C.

Поскольку во второй половине недели циклоническая деятельность сдвинется преимущественно в сторону Скандинавии, то на погоду в Эстонии будет оказывать влияние область выского давления. По границе между двумя воздушными массами тепло будет поступать в регион Балтийского моря.

В четверг днем небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 7-12, на островах и побережье порывы до 17 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуза 17..22°C.