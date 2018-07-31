31.07.2018, 09:43

Летнюю праздничную неделю ЭР100 завершат посиделки за 175-километровым праздничным "столом"


rus.delfi.ee
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Летнюю праздничную неделю ЭР100 завершат посиделки за 175-километровым праздничным "столом"
Peipsi Toidu Tänav 175 km

Завершить летнюю праздничную неделю ЭР100 всех жителей Эстонии приглашают за 175-километровым "столом" у Чудского озера. С 25 по 26 августа в передвижных ресторанах Причудской пищевой улицы, которая протянется от Васькнарвы до Сааболда, будут предложены блюда и напитки, изготовленные из чистых продуктов Причудья.

”Приглашаем всех завершить праздничную летнюю неделю ЭР100 за роскошным праздничным столом, который будет накрыт вдоль берега Чудского озера”, — сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. ”Длиннейшая пищевая улица протянется от Васькнарвы до Сааболда, где около полусотни мастеров приготовления пищи предложат лучшие яства”, — добавила Соэ.

С 25 по 26 августа вдоль 175 километров береговой линии Чудского озера будут открыты поп-ап рестораны, которые предложат посетителям познакомиться с местным кулинарным искусством и продуктами из региона.
По словам организатора фестиваля Трийну Аккерманн, у Чудского озера запланированы масштабные празднования.

”От Васькнарвы до Сааболда можно будет насладиться настоящими вкусами Причудья, а на ярмарках можно будет пополнить свои запасы на зиму. Помимо организуемой впервые пищевой улицы в эти дни в Причудье пройдет и три традиционных мероприятия: ярмарки рыбы и лука в Калласте и Любнице, а также чесночный фестиваль Куремаа”, — добавила Аккерманн.

Peipsi Toidu Tänav
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