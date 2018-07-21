Летный департамент рассказал, почему российские самолеты нарушают воздушное пространство Эстонии

"Причина, по которой российские самолеты нарушают воздушную границу у острова Вайндлоо, кроется в том, что на этой территории границы воздушного пространства Эстонии и Таллиннского FIR (района полетной информации ) не совпадают”, — сказала Delfi глава отдела службы воздушного сообщения и аэродромов Летного департамента Эве Хярм.
Таллиннский район полетной информации — это часть воздушного пространства, в которой Эстония осуществляет обслуживание воздушного движения на основании утвержденных Международной организацией гражданской авиации двусторонних соглашений. В Санкт-Петербургском районе полетной информации обслуживание воздушного движения осуществляет РФ.
Воздушное пространство Эстонии — это воздушное пространство над принадлежащими Эстонии территориями. ”Так что в районе острова Вайндлоо район полетной информации не придерживается государственной границы. Такое решение было принято в свое время с учетом авиационных потоков”, — сказала Хярм.