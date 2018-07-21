21.07.2018, 21:35

Летный департамент рассказал, почему российские самолеты нарушают воздушное пространство Эстонии

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rus.delfi.ee
EST 12
Летный департамент рассказал, почему российские самолеты нарушают воздушное пространство Эстонии
Eesti õhuruumi ja lennuinfopiirkonna piirid Vaindloo saare juuresFoto: kuvatõmmis Eesti aeronavigatsioonilisest kaardist

"Причина, по которой российские самолеты нарушают воздушную границу у острова Вайндлоо, кроется в том, что на этой территории границы воздушного пространства Эстонии и Таллиннского FIR (района полетной информации ) не совпадают”, — сказала Delfi глава отдела службы воздушного сообщения и аэродромов Летного департамента Эве Хярм.

Таллиннский район полетной информации — это часть воздушного пространства, в которой Эстония осуществляет обслуживание воздушного движения на основании утвержденных Международной организацией гражданской авиации двусторонних соглашений. В Санкт-Петербургском районе полетной информации обслуживание воздушного движения осуществляет РФ.

Воздушное пространство Эстонии — это воздушное пространство над принадлежащими Эстонии территориями. ”Так что в районе острова Вайндлоо район полетной информации не придерживается государственной границы. Такое решение было принято в свое время с учетом авиационных потоков”, — сказала Хярм.

Несмотря на то, что в окрестностях Вайндлоо в воздушном пространстве Эстонии обслуживание воздушного движения осуществляет Россия, государственный воздушный транспорт для вхождения в эстонское воздушное пространство должен иметь разрешение. ”Если военные воздушные суда РФ пролетают через уголок воздушного пространства Эстонии над островом Вайндлоо не имея на это разрешения, то речь идет о нарушении воздушного пространства”, — пояснила она.

Всего в этом году самолеты РФ шесть раз нарушали воздушное пространство Эстонии.

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