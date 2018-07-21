Летный департамент рассказал, почему российские самолеты нарушают воздушное пространство Эстонии

Несмотря на то, что в окрестностях Вайндлоо в воздушном пространстве Эстонии обслуживание воздушного движения осуществляет Россия, государственный воздушный транспорт для вхождения в эстонское воздушное пространство должен иметь разрешение. ”Если военные воздушные суда РФ пролетают через уголок воздушного пространства Эстонии над островом Вайндлоо не имея на это разрешения, то речь идет о нарушении воздушного пространства”, — пояснила она.

Всего в этом году самолеты РФ шесть раз нарушали воздушное пространство Эстонии.