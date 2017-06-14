Летняя программа парка Кадриорг стартует в четверг

15 июня парк Кадриорг открывает свой очередной летний сезон, в программе которого множество всяких мероприятий и который увенчает праздник "Свет шагает по Кадриоргу", сообщает Раэпресс.

На открытии сезона выступят два оркестра - в 17 часов цикл концертов для скрипки Антонио Вивальди "Времена года" и "Четыре времени года в Буэнос-Айрес" Астора Пиацоллы исполнит Таллинский камерный оркестр под руководством Рихо Йооста. А затем его сменит на эстраде духовой оркестр Таллинского музыкального училища имени Георга Отса под управлением Сирли Иллак-Олувере. В его репертуаре более легкая парковая музыка.

Информацию о летнем сезоне парка можно получить на сайте www.kadriorupark.ee. Концерты бесплатные!