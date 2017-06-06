Летняя программа парка Кадриорг стартует 15 июня

15 июня парк Кадриорг в очередной раз открывает свой летний сезон, в программе которого множество всяких мероприятий и который увенчает праздник "Свет шагает по Кадриоргу", сообщает Раэпресс.

На открытии сезона выступят два оркестра — в 17 часов цикл концертов для скрипки Антонио Вивальди "Времена года" и "Четыре времени года в Буэнос-Айрес" Астора Пиацоллы исполнит Таллинский камерный оркестр под руководством Рихо Йооста. А затем его сменит на эстраде духовой оркестр Таллинского музыкального училища имени Георга Отса под управлением Сирли Иллак-Олувере. В их репертуаре более легкая парковая музыка.

Заведующий парком Кадриорг Айн Ярве напоминает, что любителям цветущих рододендронов самое время посетить Японский сад парка, где на более чем шести сотнях растений распустились по 8-10 цветков.