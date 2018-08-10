10.08.2018, 18:00

Летняя пауза: если верить сайту, Кальюлайд отдыхала от наиболее тяжелых обязанностей президента почти месяц

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rus.delfi.ee
EST 1
Kodutütarde ja noorkotkaste suurlaager
Kodutütarde ja noorkotkaste suurlaagerFoto: Vabariigi Presidendi Kantselei

Президент Керсти Кальюлайд после продолжавшейся почти месяц летней паузы устраивает первое крупное общественно-политическое выступление, участвуя сегодня в Фестивале мнений в Пайде.

Президент, которая обычно довольно активно сообщает о своей деятельности, выдержала в активном управлении государством паузу длиной почти в месяц. Последняя запись на ее официальном сайте president.ee до сегодняшнего обещания выступить на Фестивале мнений сделана аж 14 июля, когда она от имени Эстонии приняла Вестфальскую премии мира в немецком Мюнстере. В промежутке в данных на сайте не было ни визитов за границу, ни приема высоких иностранных гостей, ни других имеющих большой вес с точки зрения жизни государства событий, на которые обычно уходит много часов рабочего времени президента.

В промежутке у президента было несколько общественно важных постов в Facebook. Например, она поздравила звезд ралли на Сааремаа, посетила день истории на Сааремаа и выразила соболезнования близким недавно ушедшего из жизни Мати Тальвика.

Президент Керсти Кальюлайд устроит свое "возвращение" сегодня в Пайде на Фестивале мнений, где вместе с другими участниками обсудит Эстонию в кампании Совета безопасности ООН и тему, есть ли у эстонских и русских детей надежда найти общий язык.

А уже в конце августа глава государства отправится работать в Нарву, где дни президента уже плотно заняты встречами и мероприятиями.

Tallinn Hockey weekend
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