Летняя пауза: если верить сайту, Кальюлайд отдыхала от наиболее тяжелых обязанностей президента почти месяц

Президент, которая обычно довольно активно сообщает о своей деятельности, выдержала в активном управлении государством паузу длиной почти в месяц. Последняя запись на ее официальном сайте president.ee до сегодняшнего обещания выступить на Фестивале мнений сделана аж 14 июля, когда она от имени Эстонии приняла Вестфальскую премии мира в немецком Мюнстере. В промежутке в данных на сайте не было ни визитов за границу, ни приема высоких иностранных гостей, ни других имеющих большой вес с точки зрения жизни государства событий, на которые обычно уходит много часов рабочего времени президента.

В промежутке у президента было несколько общественно важных постов в Facebook. Например, она поздравила звезд ралли на Сааремаа, посетила день истории на Сааремаа и выразила соболезнования близким недавно ушедшего из жизни Мати Тальвика.

Президент Керсти Кальюлайд устроит свое "возвращение" сегодня в Пайде на Фестивале мнений, где вместе с другими участниками обсудит Эстонию в кампании Совета безопасности ООН и тему, есть ли у эстонских и русских детей надежда найти общий язык.