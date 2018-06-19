Летний текущий ремонт на улицах Таллинна продолжается. Какие дороги ремонтируются?

На этой неделе ремонт дорожного покрытия в Таллинне будет вестись на многих таллиннских улицах. Raepress сообщает их полный список.
Дороги приводят в порядок на улице Мяннику (между Пярнуским шоссе и бульваром Вабадузе), Пярнуском шоссе (между улицей Мяннику и Вильяндиским шоссе), улицах Сыле, Нийне, Тёэстузе, Рахумяэ, Мяэпеалсе, Мяэалузе, Юхкентали (возле автостанции), Пярнамяэ, Мяннимяэ, Палдиском шоссе (между улицами Мустамяэ и Мыйза), улицах Электрони, Кундера, Пярнуском шоссе (между улицами Кырге и Валдеку), улицах Катлери и Идакааре.