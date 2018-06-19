19.06.2018, 10:58

Летний текущий ремонт на улицах Таллинна продолжается. Какие дороги ремонтируются?


rus.delfi.ee
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Летний текущий ремонт на улицах Таллинна продолжается. Какие дороги ремонтируются?
Foto: Helena Pass

На этой неделе ремонт дорожного покрытия в Таллинне будет вестись на многих таллиннских улицах. Raepress сообщает их полный список.

Дороги приводят в порядок на улице Мяннику (между Пярнуским шоссе и бульваром Вабадузе), Пярнуском шоссе (между улицей Мяннику и Вильяндиским шоссе), улицах Сыле, Нийне, Тёэстузе, Рахумяэ, Мяэпеалсе, Мяэалузе, Юхкентали (возле автостанции), Пярнамяэ, Мяннимяэ, Палдиском шоссе (между улицами Мустамяэ и Мыйза), улицах Электрони, Кундера, Пярнуском шоссе (между улицами Кырге и Валдеку), улицах Катлери и Идакааре.

Продолжатся ремонт и ликвидация провалов на мостовых Старого города. На склонах виадука на улице Таммсааре будет вестись промывка дренажа. В разных местах города продолжатся ремонт тротуаров, строительство колодцев и трубопроводных трасс на Цветочном рынке, а также ремонт Майеровской лестницы.

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