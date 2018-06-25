25.06.2018, 21:05

Лестница Паткуля закрыта до 3 июля: начался ремонт опорных стен Вышгородской крепости


rus.delfi.ee
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Kummituslik Tallinna vanalinn
Kummituslik Tallinna vanalinnFoto: Ilmar Saabas

Сегодня возле дома Стенбока начались работы по укреплению опорной стены Вышгородской (Тоомпеаской) крепости, в связи с чем лестница Паткуля будет закрыта до 3 июля и на Паткульскую смотровую площадку можно попасть только со стороны Вышгорода, сообщает Раэпресс.

В ходе работ со стены будут удалено биологическое загрязнение, очищена кладка и швы, а затем швы будут пройдены раствором заново. Обновлены будут и плиты покрытия, а также освещение стены. Последнее — часть большого проекта по освещению всех стен Таллинской крепости.

В год столетия Эстонской Республики работы по сохранению наследия Старого Таллинна ведутся также в сквере на улице Нунне, на Майеровской лестнице, ведущей на площадь Вабадузе, в Кадриорге, где объектом работ стала скульптура Аполлона Бельведерского. Она должна обрести первоначальный вид к празднованию 300-летия парка.

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