Лестница Паткуля закрыта до 3 июля: начался ремонт опорных стен Вышгородской крепости

Сегодня возле дома Стенбока начались работы по укреплению опорной стены Вышгородской (Тоомпеаской) крепости, в связи с чем лестница Паткуля будет закрыта до 3 июля и на Паткульскую смотровую площадку можно попасть только со стороны Вышгорода, сообщает Раэпресс.

В ходе работ со стены будут удалено биологическое загрязнение, очищена кладка и швы, а затем швы будут пройдены раствором заново. Обновлены будут и плиты покрытия, а также освещение стены. Последнее — часть большого проекта по освещению всех стен Таллинской крепости.

В год столетия Эстонской Республики работы по сохранению наследия Старого Таллинна ведутся также в сквере на улице Нунне, на Майеровской лестнице, ведущей на площадь Вабадузе, в Кадриорге, где объектом работ стала скульптура Аполлона Бельведерского. Она должна обрести первоначальный вид к празднованию 300-летия парка.