Лесбийская пара воспитывает ребенка с рождения, но судья не разрешил его усыновить: "нужно спросить мнение ребенка"

Судья Тартуского уездного суда посчитал, что признанный в своей области и успешный специалист не годится в родители и не может усыновить ребенка своей спутницы жизни, потому что неизвестно, хочет ли ребенок, чтобы она была его второй матерью. Это уже второй случай, когда тот же судья не дает оформившей сожительство лесбийской паре разрешения на усыновление, пишет Eesti Ekspress.
На судебных документах в правом углу стоит штамп "конфиденциально". Касающиеся этой истории постановления суда не идут в открытую базу данных судебных решений Эстонии, потому что — как говорит эксперт Центра по правам человека Келли Гроссталь — "более личного вопроса нет".
Со своим личным вопросом в сентябре этого года в Центр по правам человека обратилась лесбийская пара Кай и Ану (имена изменены). Они чувствовали себя растерянными и униженными, потому что Тартуский уездный суд оставил без удовлетворения заявление Кай об усыновлении ребенка своей спутницы жизни Ану, которого они вместе воспитывают с рождения.
Когда Гроссталь ознакомилась с документами, эта история показалась ей знакомой. Год назад в Центр по правам человека с такой же проблемой обращалась другая лесбийская пара. Тогда Тартуский уездный суд также не разрешил им внутрисемейное усыновление, хотя женщины заключили договор о сожительстве и воспитывали ребенка с его рождения вместе.