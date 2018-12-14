Лесбийская пара воспитывает ребенка с рождения, но судья не разрешил его усыновить: "нужно спросить мнение ребенка"

На судебных документах в правом углу стоит штамп "конфиденциально". Касающиеся этой истории постановления суда не идут в открытую базу данных судебных решений Эстонии, потому что — как говорит эксперт Центра по правам человека Келли Гроссталь — "более личного вопроса нет".

Со своим личным вопросом в сентябре этого года в Центр по правам человека обратилась лесбийская пара Кай и Ану (имена изменены). Они чувствовали себя растерянными и униженными, потому что Тартуский уездный суд оставил без удовлетворения заявление Кай об усыновлении ребенка своей спутницы жизни Ану, которого они вместе воспитывают с рождения.

Когда Гроссталь ознакомилась с документами, эта история показалась ей знакомой. Год назад в Центр по правам человека с такой же проблемой обращалась другая лесбийская пара. Тогда Тартуский уездный суд также не разрешил им внутрисемейное усыновление, хотя женщины заключили договор о сожительстве и воспитывали ребенка с его рождения вместе.