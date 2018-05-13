13.05.2018, 15:35

Леппик: давайте мы не будем вести себя как кухарки!

 (1)
rus.delfi.ee
EST 3
Leie Põhikool
Foto on illustratiivneFoto: Anni Õnneleid

Это высказывание писателя Тугласа про людей, которые как кухарки за дверьми людской возвещают миру ”весть”, подходит как раз для описания некомпетентных лиц, пишет в ”Учительской газете” человек из мира науки и образования Пеэп Леппик.

Кто-то увидел за рубежом (!), как дети валяются во время перемены на полу, а не гуляют, и сразу — а почему мы в Эстонии должны заставлять наших детей ходить по кругу? В одной из тартуских школ на полу даже матрасы расстелили… — ну, чтобы школу дружелюбной по отношению к детям сделать!

”Гулять во время перемены — это совдепия”, — заявила одна молоденькая учительница. ”Почему же тогда в 1930-е годы в Эстонии дети гуляли?”, — спрашиваю. Доченька тушуется и затрудняется ответить. Объясняю ей: ”Таким вот образом школьники после 45-минутного урока могли хотя бы в течение десяти минут подвигаться”. Во все времена рутинные школьные обычаи были весьма даже разумными и воспитывающими. Избыточный вес (в сочетании с проблемами со здоровьем) у детей — это ведь ”завоевание” последних двух десятилетий.

И да, в англосаксонских школах якобы не задают на дом никаких заданий! Ещё один пережиток прошлого в наших учебных заведениях — надобно бы идти в ногу с Западом! И это несмотря на то, что Герман Эббингауз ещё в конце XIX века экспериментальным путём выявил закономерности запоминания, не говоря уже об исследованиях в области когнитивной психологии в 1950-1980-х годах. Но этих тем не касаются теперь даже в университетах, ибо это опять-таки ”устаревшая” информация.

”Мир открыт!” — это красивый лозунг, благодаря которому именно в школы проникает всякий бред (ежели мы сами не являемся компетентными специалистами, не включающими собственный мозг). Особенно же опасно, если с очередным т.н. новшеством на свет божий выползают лидеры общественного мнения, ”гастролирующие” с ним как с писаной торбой по всему миру (а в Голландии всё вот так, а в шведских школах нет того-то, а в Америке частные школы и т.д.). Экспортированная из чужой культурной среды и навязанная нам ”инновация”, как правило, деструктивна и губительна.

ТОП

Автор этих строк умеет как объяснить бессмысленность подобных ”инноваций”, так и научно опровергнуть их. Но кто ж меня слушать будет, даже публиковать не хотят — я ведь учитель из дярёвни! Кому ты расскажешь, что за плечами почти 55 лет работы в школах, до этого пять лет учёбы в университете, потом девять лет экспериментов в школе, четыре года учёбы в аспирантуре, защита диссертации, 25 лет непрерывной проработки научной литературы по выходным и т.д.? Придёт какой-нибудь политик, чиновник, зачастую родитель или несовершеннолетний ребёнок, который скажет — преподавать надо вот так!

Аж страшно становится! Жду не дождусь, когда аналогичным образом начнут ”направлять” хирургов, инженеров или даже сварщиков, хотя они все и не занимаются столь сложной работой, каковой является обучение детей в школе.

Недавно в издательстве Ilmamaa вышел в свет 500-страничный труд Энделя Тульвинга (канадского когнитивного психолога эстонского происхождения — Ред.) на тему эпизодической памяти. Семантику научной составляющей книги смогут осилить хорошо если только единичные современники из мира образования, ибо настолько упрощённым и плоским стало всё, что связано со школой, — ”теории” развития-воспитания-обучения детей опустились до уровня слухов из уст кухарок, подслушивающих разговоры за дверьми людской. В то же время существует ещё и психология — та самая молодая [к счастью, естественная — П.Л.] наука с давней историей, пишет Тульвинг с намёком именно на Эббингауза…

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


БОЛЬШОЕ ГОДОВОЕ СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Покупательская корзина в Selver год назад была на 15 евро дороже. Что в других магазинах?

13.05.2018
Покупательская корзина Delfi Kasulik год назад стоила в Selver на 15 евро больше, чем в этом году. В других магазинах она тоже за год подешевела. В Prisma и Rimi, например, приблизительно на 10 евро. В Maxima и Coop меньше.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Результаты "Евровидения-2018", День матери и разные ЧП

13.05.2018
12 мая начался и ночью 13 мая закончился финал "Евровидения-2018". Победителем стал Израиль, Эстония заняла 8 место. Также 13 мая по всей стране отмечали День матери. Читайте все самые важные и интересные новости в нашей подборке!
Подробнее


Роковой день: пострадавший при исполнении рабочих обязанностей шахтер до сих пор не может ходить

13.05.2018
17 августа 2016 года Виталия Большакова, работавшего проходчиком на шахтах концерна Eesti Energia и игравшего в футзал за силламяэскую ”Дину”, придавило на рабочем месте, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Пьяный полицейский попытался ”наказать” соседа при помощи стартовика и служебной собаки

13.05.2018
Вчера в 22:40 в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Маарья-Магдалеэна в Тартумаа в ходе совместного распития спиртных напитков произошла ссора между соседями.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-20% Meeste käekell Police TAIPAN PL.14833JSB/04A
229,- €
183,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
-20% Meeste käekell Police D-JAY PL.14835JSB/02
189,- €
151,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106682001
117,90 €
70,74 €

Собачий лай не дает покоя жителям дома. Есть ли выход?

13.05.2018
"Я обращаюсь к вам по поводу правил содержания животных. Может, вы знаете, что значит для владельцев домашних животных содержать своих питомцев так, чтобы не нарушать покой соседей?" — пишет читательница "МК-Эстония".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Женщина обнаружила, что фотография ее мужа ”красуется” на пачке сигарет

13.05.2018
Устрашающие фотографии на пачках сигарет призваны, чтобы поумерить пыл курильщиков, а у некурящих навсегда отбить желание даже пробовать. Изображения жутких болезней, спровоцированных курением, по закону занимают 65% площади упаковки. Не разглядеть невозможно. И для Виктории С. очередная такая картинка обернулась настоящим кошмаром. Потому что женщина узнала на фотографии… своего мужа, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

Грузовик с эстонскими номерами протаранил в Норвегии жилой дом

13.05.2018
В среду в Норвегии грузовик с эстонскими номерами въехал в жилой дом. Как сообщается, водитель остановил транспортное средство у обочину для проверки, так как ему показалось, что что-то сломалось. Однако, неожиданно грузовик поехал и протаранил находившийся рядом дом.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ