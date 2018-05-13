Леппик: давайте мы не будем вести себя как кухарки!

И да, в англосаксонских школах якобы не задают на дом никаких заданий! Ещё один пережиток прошлого в наших учебных заведениях — надобно бы идти в ногу с Западом! И это несмотря на то, что Герман Эббингауз ещё в конце XIX века экспериментальным путём выявил закономерности запоминания, не говоря уже об исследованиях в области когнитивной психологии в 1950-1980-х годах. Но этих тем не касаются теперь даже в университетах, ибо это опять-таки ”устаревшая” информация.

”Мир открыт!” — это красивый лозунг, благодаря которому именно в школы проникает всякий бред (ежели мы сами не являемся компетентными специалистами, не включающими собственный мозг). Особенно же опасно, если с очередным т.н. новшеством на свет божий выползают лидеры общественного мнения, ”гастролирующие” с ним как с писаной торбой по всему миру (а в Голландии всё вот так, а в шведских школах нет того-то, а в Америке частные школы и т.д.). Экспортированная из чужой культурной среды и навязанная нам ”инновация”, как правило, деструктивна и губительна.

Автор этих строк умеет как объяснить бессмысленность подобных ”инноваций”, так и научно опровергнуть их. Но кто ж меня слушать будет, даже публиковать не хотят — я ведь учитель из дярёвни! Кому ты расскажешь, что за плечами почти 55 лет работы в школах, до этого пять лет учёбы в университете, потом девять лет экспериментов в школе, четыре года учёбы в аспирантуре, защита диссертации, 25 лет непрерывной проработки научной литературы по выходным и т.д.? Придёт какой-нибудь политик, чиновник, зачастую родитель или несовершеннолетний ребёнок, который скажет — преподавать надо вот так!

Аж страшно становится! Жду не дождусь, когда аналогичным образом начнут ”направлять” хирургов, инженеров или даже сварщиков, хотя они все и не занимаются столь сложной работой, каковой является обучение детей в школе.

Недавно в издательстве Ilmamaa вышел в свет 500-страничный труд Энделя Тульвинга (канадского когнитивного психолога эстонского происхождения — Ред.) на тему эпизодической памяти. Семантику научной составляющей книги смогут осилить хорошо если только единичные современники из мира образования, ибо настолько упрощённым и плоским стало всё, что связано со школой, — ”теории” развития-воспитания-обучения детей опустились до уровня слухов из уст кухарок, подслушивающих разговоры за дверьми людской. В то же время существует ещё и психология — та самая молодая [к счастью, естественная — П.Л.] наука с давней историей, пишет Тульвинг с намёком именно на Эббингауза…