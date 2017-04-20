Ленк: для суда здоровье Сависаара слишком слабое, но руководить городом он мог бы

Центрист Хеймар Ленк сказал, что здоровье бывшего лидера партии Эдгара Сависаара не настолько хорошее, чтобы участвовать в судебных разбирательствах, но вновь стать мэром Таллинна он вполне мог бы.

”Его очень сильно оскорбили. Его очень много обижали. Придет время, когда они будут задним числом сожалеть о том, что поступили так с Эдгаром Сависааром”, — сказал Ленк.

По мнению Ленка, Сависаар судебный процесс не выдержит, поскольку он уже не одно десятилетие подряд подвергается публичным нападкам. ”Он получил так много негатива, что, если его еще будет обливать грязью, то он окажется не силах этого принять”, — считает Ленк.

Ленк выразил удивление тем, что судебно-медицинская экспертиза занимает 4-8 месяцев и почему нельзя созвать консилиум и в один день вынести решение. По мнению Ленка, прокуратура просто использует тему с целью уничтожения Сависаара, поскольку обвинительного материала у них недостаточно. В то же время, полагает Ленк, Сависаар мог бы снова стать мэром Таллинна, так как с этой работой он бы справился. ”Он мог бы спокойно сидеть в каком-нибудь офисе и спокойно руководить городом в эпоху инфотехнологий. Мы видели, насколько он мощный руководитель”, — сказал Ленк.

Ленк отметил, что поймет, если Сависаар захочет выдвинуть свою кандидатуру на местных выборах. ”Чисто по-человечески я понимаю его желание: политика — это его жизнь, и другой жизни у него нет”, — сказал Ленк и добавил, что популярность Сависаара в Таллинне настолько высока, что он может участвовать в выборах, даже не выходя на улицу. Ленк признал, что здоровье Сависаара ухудшается, но особо возмущает его того факт, что Сависаар был отвержен руками своих однопартийцев.