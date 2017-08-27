Лектор ТУ: физкультура — анахронизм, будущее за учением о движении

Согласно результатам исследования, проведенного в 2015 году Лабораторией движения Тартуского университета, умеренно активно или интенсивно в течение хотя бы часа в сутки двигаются лишь 29,3% учеников с 1 по 4 классы и 17,5% учащихся второй школьной ступени. По словам лектора Тартуского университета по дидактике физической культуры Марет Пиху, настало время для переосмысления сути уроков физкультуры, переоценки ценности тех или иных спортивных дисциплин и приведения их в соответствие с современными потребностями.

Пиху пишет на страницах ”Учительской газеты”, что целью любой школы должен стать поиск способов увеличения активности учащихся.

”Одной из возможностей является превращение в физически более активный всего учебного дня, оказывая таким образом влияние на двигательные привычки и сознательность учеников — для этого была создана содействующая двигательной активности школьная сеть ”VUNK”, — констатирует Марет Пиху. — По мнению Всемирной организации здравоохранения, в программах стратегического развития государств физической культуре отведена важнейшая роль при формировании двигательных навыков населения”.

В ходе разработки новой программы проведения уроков физкультуры специалисты сформулировали ее пять основных направлений:

1. Навыки движения: умение бегать, прыгать, лазать, двигаться в такт музыке и чувствовать ритм, плавать, передвигаться на лыжах, коньках, самокате, роликовых коньках и т.п. (на выбор самой школы), бросать, ловить, вести мяч, бить по нему рукой, ногой, ракеткой, клюшкой или битой, владеть своим телом при перекатах и поворотах, а также в различных упорах.

2. Физические способности и пребывание в хорошей форме. Для активного привлечения школьников к занятиям спортом планируется разработать дигитальную карту развития физических способностей, которую заполняли бы сами учащиеся. Замер физических способностей — силы, выносливости и устойчивости к аэробным нагрузкам — осуществлялся бы в конце каждой из школьных ступеней.

3. Физическая активность. Цель — мотивировать учащихся сохранять активность не только на уроках физкультуры, но и в свободное от учебы время; научить измерять и регулировать степень своих физических нагрузок в т.ч. при помощи ведения дневника физической активности.

4. Движение и культура. Сквозными темами являются физическая активность на природе, принятие участия в спортивных мероприятиях, слияние спорта с культурой и традициями, а также обучение правилам честного состязания.

5. Сохранение равновесия между духовным и физическим здоровьем. Задача этого направления — выбрать упражнения (например, дыхательную гимнастику или йогу), которые помогут предотвратить возникновение стресса и перенапряжения.

По словам Марет Пиху, изменения в программе пойдут на пользу как школьникам, так и учителям. Во-первых, преподавание станет более гибким, поскольку школам будет дано право самим решать, какие спортивные дисциплины развивать в первую или последнюю очередь. Во-вторых, общеобразовательные учебные заведения смогут максимально эффективно воспользоваться своими региональными преимуществами: близостью к ним стадионов, спортивных клубов и пр. К тому же, изначальная прозрачность целей автоматически снимает возможный вопрос со стороны учеников, как то или иное упражнение, выполняемое на уроке, пригодится им в будущем и чем оно важнее какого-то другого задания.

Одним из новшеств обновляемой программы, которая должна обрести свой окончательный вид к 2020 году, является прописанное в ней обязательное умение учащихся плавать уже к концу первой школьной ступени.

Одной из проблем на уроках физкультуры являются критерии оценивания выполнения упражнений. На смену классическим оценкам может прийти упрощенная система ”зачет-незачет”, а также дача обратной связи с целью повышения мотивации ребят к физическим нагрузкам и развитию.

Начиная со следующей недели в ”Учительской газете” буду публиковаться статьи, касающиеся темы постепенного перехода от уроков физкультуры к учению о движении.

До середины сентября в различных регионах Эстонии пройдут семинары для презентации основных направлений программы по учению о движении:

28.08, 10:00–12:00 — Вильяндийская уездная управа

29.08, 10:00–12:00 — Пярнуская уездная управа

29.08, 14:30–16:30 — Раплаская гимназия ”Везироози”

30.08, 12:30–14:00 — Таллиннский Дом учителя

07.09, 15:00–17:00 — Актовый зал Йыхвиской русской основной школы

08.09, 10:00–12:00 — Нарва (место уточняется)

08.09, 15:00–17:00 — Раквереская школа

11.09, 9:00–11:00 — Учебный центр ”Osilia” Курессаареской гимназии

11.09, 15:00–17:00 — Ляэнемааская общая гимназия