Лектор по школьной психологии: когда обычный класс превращается в многообразный

Принятие ситуации не означает, что нужно махнуть на неё рукой. Скорее, нужно ставить реалистичные цели — с какой скоростью и в каком направлении продвигаться дальше.

Когда в первый класс приходит 24 ученика, некоторые из которых не удосуживаются к рождеству проявить инициативу и поднять руку, то это может фрустрировать учителя. Принятие как раз и означает то, что педагог оставляет себе время на оказание помощи, а ребёнку — на учёбу. Избежать фрустрации невозможно, поскольку перед учителем встаёт вопрос — я когда нормальными-то детьми займусь?

Каким образом было бы разумнее всего решить проблему?

Бывает так, что на уроке у одного учителя класс работает, у другого же преподавателя дело даже не доходит до учёбы. Нужно проанализировать причины этого.

Если взглянуть на ситуацию глазами опорного специалиста, то когда ребёнок выходит из себя, отказывается работать, шумит и мешает другим, мы имеем дело с фазой тушения, а не предотвращения пожара. Если заниматься одним лишь тушением пожаров, то на их предотвращение и вправду останется мало времени. Когда вы сумеете договориться об общепринятых правилах поведения, а также создать для детей возможности для их обкатки, — умения ведь без этого не появляются — то следует подумать, как вы управляете классом. Что вы ещё в коридоре делаете для того, чтобы дети возвращались со звонком в класс спокойно? Как вам начать урок так, чтобы все умственно и физически включиались в работу? Чем вы предваряете урок и как держите внимание класса?

Если это всё не помогает, то следует рассмотреть каждого ученика индивидуально: что можно было бы сделать по-другому с Петенькой или Тийу? Нужно тщательно подумать над причиной возникновения проблемы — почему ученик нарушает дисциплину и не работает?

Если не найти истинную причину или истолковать её неправильно, то вмешательство может только усугубить ситуацию. Если ребёнок не раз чувствовал, что не справляется с учёбой, то в какой-то момент может возникнуть желание ”включить беспомощность” — он начинает верить в то, что успеваемость не зависит от усилий и попыток изменить ситуацию. Его самооценка падает и ему кажется, что он так и так не справится. По этой причине он и занимается на уроке чем-то посторонним вместо того, чтобы учиться.

Руководство школы должно иногда тоже вмешиваться в ситуацию?

Руководители ответственны за внутренний распорядок в школе. Для начинающих учителей, которые могут пока ещё не очень хорошо справляться с классным руководством, должна быть разработана система оказания поддержки. Также эффективно оказание учителями помощи друг другу. У опытного коллеги можно многому научиться, поскольку он знает, о чём говорит. Руководство должно прикрывать тылы учителя, чтобы у него не возникло чувства беспомощности.

Быть может, при комплектации классов нужно следить за тем, чтобы в одном из них не оказалось слишком много проблемных детей?

Когда в самом начале одноклассники встречаются друг с другом, то возникает очень важная единица. Межличностные отношения являются важной составляющей школьной жизни. Когда возникает чувство единства, то его уничтожение и помещение проблемного ребёнка в новую ситуацию может оказаться ему не по силам. Для ребёнка важно, чтобы класс его поддерживал. Это не означает, что одноклассники должны делать глупости вместе с ним. Ему нужно, чтобы класс принимал его особенности и не осуждал его за это. Свой класс поддерживает больше всего.

Таким вот образом мы и забудем о правах детей, умеющих себя вести?