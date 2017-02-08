Лэйбл объясняет: Beebilõust хотел оказаться в тюрьме, ему все опостылело

"Он чистокровный и настоящий: артист, художник, рэпер, заключенный, злодей, поэт, сумасшедший, тату-мастер, алкоголик, обаятельный, наркоман. Он читает рэп и живет сердцем — он простой человек”, — пишет на своей домашней странице лэйбл Legendaarne о рэпере Beebilõust, которого задержали, когда он пытался ограбить магазин, вооружившись ножом.

"Эстонская полиция поймала его. Он снова в тюрьме и на 100% заслужил свое место. Андрус Элбинг или Beebilõust проснулся утром в прошлую субботу, вступил в конфликт с самим собой и разозлился”, — пишет звукозаписывающая компания.

”В знак протеста он принял различный яд, который у нас можно получить в маленьких пакетиках и 0,75 литровых бутылках. Поклялся отомстить. Взял шляпу и свой ”меч”, надеясь прорубить себе путь сквозь дерьмо, и помаршировал к автобусной остановке Копли. Все, что потом случилось, на сегодня уже всем известно: Lõust соверши преступление! Его целью было закончить в тюрьме, ему все опостылело. В один момент всего стало слишком много”, — высказывает свою версию событий лэйбл.

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По словам лэйбла, на прошлой неделе как раз обсуждалось, как лучше выпустить три альбома рэпера в дигитальном формате. Было принято решение, что каждый пользователь сможет сам выбрать, какую сумму заплатить при покупке. Оставался вопрос того, как прорекламировать эту акцию — и в субботу Beebilõust сам сделал всю работу за них, отмечает компания.

”Не повторяйте увиденное дома”, — пишет лэйбл в заключении, отмечая, что имитация безобразна и наказуема, как действия рэпера Beebilõust.

В субботу около 12:30 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Пыхья-Таллинне мужчина угрожал продавцу магазина ножом, чтобы получить наличные из кассы. Полиция задержала 35-летнего мужчину, который ранее был наказан в уголовном порядке. У мужчины была выявлено алкогольное опьянение средней степени.

На следующий день подтвердили, что речь идет о рэпере Beebilõust. Сначала он был задержан на 48 часов и в воскресенье допрошен. Beebilõust и раньше вступал в конфликт с законом и в общей сложности провел в тюрьме семь лет.