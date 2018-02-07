07.02.2018, 09:27

Леэзи о приглашении на концерт советской музыки: в марте мою семью сослали в Сибирь, а Таллинн разбомбили

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rus.delfi.ee
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Märtsipommitamise küünlad Harju tänaval
Märtsipommitamise küünlad Harju tänavalFoto: Oliver Tsupsman

Директор Таллиннского Французского лицея Лаури Леэзи пишет в Eesti Päevaleht, что тоже получил от директора Гимназии Густава Адольфа Хендрика Агура приглашение на участие в конкурсе солистов для концерта советской эстрадной музыки ”Красная стрела”, который состоится 10 марта и 14 апреля в Концертном доме Nordea.

Леэзи пишет, что на первое приглашение Агура не отреагировал, а на повторное ответил отказом, так как их певцы сейчас заняты подготовкой к 100 юбилею ЭР. Также 10 марта школа задействована еще в одном мероприятии, а 24 марта состоится конкурс французской песни.

”Кроме того, 25 марта — это день, когда нашу семью сослали в Сибирь. Мне тогда только исполнилось четыре (я родился 10 марта, который, как ты знаешь, является и днем бомбардировки Таллинна). Именно поэтому мне и моим коллегам было бы трудно в марте погрузиться в музыку из советских фильмов”, — передает текст своего письма Леэзи.

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