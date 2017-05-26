Леэметс о махинациях Сарапуу: Конечно, Таави Аас знал. Кто же не знал?

Председатель фракции Партии реформ Таллиннского горсобрания Антс Леэметс называет махинации Авро Сарапуу с мусорным бизнесом тайной, которая была всем известна.

Внутренний контроль мэрии объясняет свое бездействие тем, что не имеет права заниматься прослушкой и слежкой. И.о. мэра Таллинна Таави Аас в свою очередь обещает выяснить, как и каким образом Департамент окружающей среды выполнял предписания Сарапуу, пишет Eesti Päevaleht.

"Арво сам по себе хороший человек, но он не понимал, что нельзя занимать публичную должность и одновременно заниматься частным бизнесом. Конечно, Таави Аас знал. Кто же не знал? Это знали все члены мэрии и все члены совета. Никакой тайны в этом не было. Оппозиця — соцдемы, IRL и мы — неоднократно делали запросы. Просили показать нам договоры, которые он заключил с BWM. Нелогично, что новая подставная фирма выигрывает так тендеры. Центристская партия просто не признавала этого”, — сказал Леэметс.

Наряду с прокуратурой, дело целых два раза расследовал внутренний контроль: в ноябре и феврале, придя, однако, к выводу, что Сарапуу с мусорным хозяйством Таллинна не связан. Городской контролер Арво Тедер объяснил такой результат тем, что они не имеют права заниматься прослушиванием или слежкой. ”К сожалению, мы связей не выявили. Даже очень основательное расследования не дало никаких знаков. Мы проверили его самого и его родственников, но никаких связей не обнаружили”, — сказал он.

По словам Ааса, впереди ожидаются долгие разговоры с руководством департамента. ”Какими будут следующие шаги в отношении Департамента окружающей среды, зависит от того, каким образом и на какие именно действия в департаменте Арво Сарапуу оказывал возможное давление. И оказывал ли вообще”, — сказал Аас.