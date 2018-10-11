Леэдо пожертвовал реформистам 45 000 евро — больше, чем все пожертвования Центристской партии в третьем квартале

Наиболее крупное перечисление в партийную кассу сделал бизнесмен Вячеслав Леэдо — 45 000 евро. Эндель Сифф, Яан Пиллесаар и Тоомас Лууман перечислили Партии реформ по 10 000 евро.

Центристская партия, возглавляющая правящую коалицию, в третьем квартале получила пожертвований от частных лиц на сумму 37 329 евро.

Основные спонсоры: предприниматели Сандер Селлин (5000 евро) и Алексей Игнатенко (3400), а также депутат Рийгикогу Яанус Карилайд и Тоомас Вяйнасте (по 3000).

Партия "Отечество", входящая в правящую коалицию, в третьем квартале получила пожертвований от частных лиц на сумму 103 170 евро, а больше всего денег в партийную кассу перечислили бизнесмен, председатель тарутского отделения партии Каспар Кокк и министр финансов Тоомас Тынисте — по 20 000 евро.