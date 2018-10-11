11.10.2018, 11:12

Леэдо пожертвовал реформистам 45 000 евро — больше, чем все пожертвования Центристской партии в третьем квартале

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rus.delfi.ee
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Vjatseslav Leedo Saaremaal
Vjatseslav Leedo SaaremaalFoto: Rauno_Volmar

В третьем квартале 2018 года Партия реформ опередила по общей сумме полученных в виде пожертвований от частных лиц денег все остальные политические силы страны. Реформистам пожертвовали 120 389 евро, а 45 000 из них перевел бизнесмен Вячеслав Леэдо, сообщает rus.err.ee.

Наиболее крупное перечисление в партийную кассу сделал бизнесмен Вячеслав Леэдо — 45 000 евро. Эндель Сифф, Яан Пиллесаар и Тоомас Лууман перечислили Партии реформ по 10 000 евро.

Центристская партия, возглавляющая правящую коалицию, в третьем квартале получила пожертвований от частных лиц на сумму 37 329 евро.

Основные спонсоры: предприниматели Сандер Селлин (5000 евро) и Алексей Игнатенко (3400), а также депутат Рийгикогу Яанус Карилайд и Тоомас Вяйнасте (по 3000).
Партия "Отечество", входящая в правящую коалицию, в третьем квартале получила пожертвований от частных лиц на сумму 103 170 евро, а больше всего денег в партийную кассу перечислили бизнесмен, председатель тарутского отделения партии Каспар Кокк и министр финансов Тоомас Тынисте — по 20 000 евро.

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