Леэдо пожертвовал реформистам 45 000 евро — больше, чем все пожертвования Центристской партии в третьем квартале

В третьем квартале 2018 года Партия реформ опередила по общей сумме полученных в виде пожертвований от частных лиц денег все остальные политические силы страны. Реформистам пожертвовали 120 389 евро, а 45 000 из них перевел бизнесмен Вячеслав Леэдо, сообщает rus.err.ee.
Наиболее крупное перечисление в партийную кассу сделал бизнесмен Вячеслав Леэдо — 45 000 евро. Эндель Сифф, Яан Пиллесаар и Тоомас Лууман перечислили Партии реформ по 10 000 евро.
Центристская партия, возглавляющая правящую коалицию, в третьем квартале получила пожертвований от частных лиц на сумму 37 329 евро.
Основные спонсоры: предприниматели Сандер Селлин (5000 евро) и Алексей Игнатенко (3400), а также депутат РийгикогуЯанус Карилайд и Тоомас Вяйнасте (по 3000). Партия "Отечество", входящая в правящую коалицию, в третьем квартале получила пожертвований от частных лиц на сумму 103 170 евро, а больше всего денег в партийную кассу перечислили бизнесмен, председатель тарутского отделения партии Каспар Кокк и министр финансов Тоомас Тынисте — по 20 000 евро.