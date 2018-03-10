Ледовая переправа между Сааремаа и Хийумаа закрыта из-за водителей, которые не соблюдали ПДД

Открытая в четверг ледовая переправа между Сааремаа и Хийумаа закрыта из-за безалаберных водителей.

Департамент шоссейных дорог сообщил сегодня утром, что ледовая переправа между Сааремаа и Хийумаа закрыта, так как на дороге образовалось множество трещин.

Трещины образуются из-за перегрузки — водители не соблюдают правило, согласно которому расстояние между транспортными средствами на трассе должно составлять 250 метров. Движение на трассе было более плотным.

Из-за поднятия уровня морского воды закрыта ледовая переправа Хаапсалу-Ноароотси.