15.08.2018, 15:00

Лечащий врач: у Сависаара серьезные проблемы с памятью, послушайте специалистов

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Экс-советник: у Сависаара депрессия
Лийна Канарбик
Лийна Канарбик
 
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Savisaare protsess
Edgar Savisaar ja tema endine nõunik Andres-Marius Rosenblatt Foto: Rauno Volmar

Таллиннский окружной суд вчера постановил, что прекращение судебного дела Эдгара Сависаара из-за состояния его здоровья было преждевременным. Лечащий врач Эдгара Сависаара Пеэп Пыддер считает, что состояние здоровья мужчины на протяжении судебного процесса только ухудшалось.

Пыддер посчитал, что комиссия экспертов, очевидно, основательно вникла не во все результаты проведенных Сависаару обследований. "Я, как его врач, вижу нарушения когнитивной функции и расстройства памяти", — отметил Пыддер. Пыддер указал, что у Сависаара трудности с математическими действиями, даже со сложением и вычитанием. "Как он тогда при сахарном диабете считает калории?"

Что касается того, что Сависаар будто бы игнорирует назначенное ему лечение, чтобы уклоняться от заседаний, Пыддер посчитал, что это не умышленно. "У него очень сильные расстройства памяти, но еще хуже непринятых лекарств то, когда он принимает таблетку и через десять минут принимает новую дозу, потому что забыл, что уже принял", — признал врач.

Пыддера раздосадовало то, что среди проводивших судебную экспертизу экспертов должны были быть специалисты в своей области, но их не было. "Эндокринолог конкретно сказал, что участие в заседаниях вредит здоровью Сависаара, и он ведь специалист, он знает, о чем говорит", — заявил он.

"Я же каждый день вижу, что состояние здоровья Сависаара на протяжении судебного процесса только ухудшалось, — сказал Пыддер. — Я понимаю этого судью, который решил, что процесс нужно прекратить, поскольку состояние здоровья Сависаара не делает его возможным. Его заболевания усугубляются, и в худшем случае это может закончиться самым печальным для близких образом".

Бывший помощник и советник Сависаара Андрес Мариус Розенблатт сказал Delfi, что хотя он около полугода лично не общался с Сависааром, через нынешних помощников и приближенных Сависаара знает, что здоровье политика только ухудшилось.

"Я долгое время не разговаривал с Сависааром, наши политические пути разошлись, но как человека я его все-таки уважаю, поддерживаю его и надеюсь, что все будет хорошо", — начал Розенблатт. Что же касается того, что окружной суд считает прекращение судебного процесса Сависаара преждевременным, то Розенблатт с этим не согласен. "У него депрессия, которая делает походы в зал суда еще тяжелее, подумайте об этом тоже", — сказал он.

Бывший советник Сависаара не сомневается в сказанном Пыддером, но признает, что когда он еще был рядом с Сависааром, у мужчины таких сильных расстройств памяти не наблюдалось. "Да, он иногда путал дни недели или забывал, сколько времени, но потери памяти как таковой еще не было", — сказал Розенблатт.

"Люди склонны забывать, что у Сависаара депрессия, которая еще больше усугубляет все его заболевания, — заявил Розенблатт. — Даже если вовремя принимать все лекарства, походы в зал суда не влияют положительно, а создают дополнительное эмоциональное напряжение".

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