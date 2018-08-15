Лечащий врач: у Сависаара серьезные проблемы с памятью, послушайте специалистов

Пыддер посчитал, что комиссия экспертов, очевидно, основательно вникла не во все результаты проведенных Сависаару обследований. "Я, как его врач, вижу нарушения когнитивной функции и расстройства памяти", — отметил Пыддер. Пыддер указал, что у Сависаара трудности с математическими действиями, даже со сложением и вычитанием. "Как он тогда при сахарном диабете считает калории?"

Что касается того, что Сависаар будто бы игнорирует назначенное ему лечение, чтобы уклоняться от заседаний, Пыддер посчитал, что это не умышленно. "У него очень сильные расстройства памяти, но еще хуже непринятых лекарств то, когда он принимает таблетку и через десять минут принимает новую дозу, потому что забыл, что уже принял", — признал врач.

Пыддера раздосадовало то, что среди проводивших судебную экспертизу экспертов должны были быть специалисты в своей области, но их не было. "Эндокринолог конкретно сказал, что участие в заседаниях вредит здоровью Сависаара, и он ведь специалист, он знает, о чем говорит", — заявил он.

"Я же каждый день вижу, что состояние здоровья Сависаара на протяжении судебного процесса только ухудшалось, — сказал Пыддер. — Я понимаю этого судью, который решил, что процесс нужно прекратить, поскольку состояние здоровья Сависаара не делает его возможным. Его заболевания усугубляются, и в худшем случае это может закончиться самым печальным для близких образом".

Бывший помощник и советник Сависаара Андрес Мариус Розенблатт сказал Delfi, что хотя он около полугода лично не общался с Сависааром, через нынешних помощников и приближенных Сависаара знает, что здоровье политика только ухудшилось.