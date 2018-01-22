Лечащий врач Сависаара: его состояние не позволяет участвовать в судебном процессе

Скорее всего, Эдгар Сависаар, который должен завтра и послезавтра предстать перед судом по делу о коррупции, этого не сделает, поскольку уже вторую неделю находится на лечении в Йыгеваской больнице.

”Эдгар Сависаар находится в больнице. Его только что выписали из отделения интенсивной терапии, и я могу сказать, что в нынешнем состоянии его участие в судебном процессе не оправдано”, — сказал Delfi его лечащий врач Пеэп Пыддер.

”Сам он ужасно рвется в суд, говорит, что хочет на этот фронт, — сказал Пыдер. — Но его состояние плохое. У него был настолько высокий сахар, что он несколько дней лежал в отделении интенсивной терапии. Он уже не очень хорошо поддается лечению там. Но он меня не очень-то слушает”.

Пыддер отметил, что даже когда Сависаара выпишут из больницы, ему нельзя напрягаться и следует избегать стресса, находясь дома в спокойной обстановке. ”Я считаю, что суд мог бы провести заседание организационного толка и обсудить, как вести процесс дальше, чтобы это больше негативно не отражалось на его здоровье. Чтобы заседания были короче и врачебная помощь при необходимости могла быть быстро оказана”.

Неделю назад Сависаар сообщил в соцсетях об ухудшении здоровья.

Последнее заседание суда должно было состояться 12 декабря, но было отметено, поскольку и тогда Саивсаар находился в больнице.