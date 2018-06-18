Лебедятам на Пальяссааре люди шеи не сворачивали — они стали жертвой мелкого хищника

Лебедят на полуострове Пальяссааре в Таллинне, в смерти которых поначалу подозревали хулиганов, задушил мелкий хищник, сообщает rus.err.ee со ссылкой на результаты экспертизы Ветеринарно-продовольственного департамента.

"Нанесенные лебедятам ранения были сделаны мелким хищником, — сообщил в понедельник заместитель гендиректора ведомства Олев Калда. — Патолог нашей лаборатории не нашел каких-либо свидетельств того, что птенцов погубил человек. Природа сделала свое дело".

При этом осмотревший на следующий день трупы птенцов ветеринар не нашел у них физических повреждений, которые могли бы стать причиной их смерти. По его оценке, раны птицы получили уже после смерти, сообщала 11 июня Пыхьяская префектура полиции.

Как писал ранее Delfi, Эстонский союз лесных животных 9 июня сообщил на своей страничке в Facebook печальную новость. В заповеднике Пальяссааре было обнаружено шесть мертвых лебедят, как предполагал союз, убитых человеком. У птенцов были свернуты шеи.