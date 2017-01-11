"В этой прибалтийской стране растет обеспокоенность из-за ужесточения политики Москвы и позиции Дональда Трампа по НАТО", — пишет Бенуа Виткин, корреспондент Le Monde.

Перевод статьи приводит InoPressa.

"По колено в снегу, наполовину скрытые густым сосновым лесом, люди из Союза обороны Эстонии (СОЭ) молча ведут наблюдение за прибытием латышей. Ни один мускул не дрогнет на их лицах на суровом декабрьском морозе, они напряжены. Лишь клочок пластика, воткнутого в наконечник их ружей М4, напоминает о том, что мы находимся на учениях. Возможность латышской атаки на Эстонию близка к нулю, и "латыши" принадлежат к дружественной организации, приглашенной поучаствовать в ежегодных учениях "Ураган 11" СОЭ", — говорится в статье.

"46-летний Меэлис Малк — священник. Он присоединился к СОЭ — по-эстонски Kaitseliit — в 2014 году, после событий на Украине. Сегодня он участник учений и говорит, что готов, если надо, взять в руки оружие, "чтобы не допустить того, чтобы подобное произошло у нас", — описывает автор.

"Сценарий учений не уточняется, но "не надо много фантазии, чтобы четко различать те формы, которые может принять российская атака", — признается полковник Расмус Липпур, командир Kaitseliit в округе Ляэне на западе страны, где 800 добровольцев принимают участие в боевой подготовке", — продолжает автор.

"Престижность Kaitseliit выходит за рамки одних только националистических кругов Эстонии. В Нарве 80% его личного состава представляют собой этнические русские, уверяет бригадный генерал Меелис Киили, глава военизированного формирования. Организация, созданная в 1918 году, сегодня насчитывает 25000 добровольцев — то есть личный состав превышает численность армии — на население в 1,3 млн жителей", — говорится в статье.

Международная обстановка — от Вашингтона до Москвы, проходя через Киев, — изменилась, усилив опасения прибалтов. "Страх заложен в генетическом коде эстонцев начиная с 1939 года, — отмечает эстонский историк Давид Всевиов, эксперт по советскому периоду. — Он пробудился в 2014 году вместе с аннексией Крыма и войной в Донбассе, и сегодня все боятся нового пакта Молотова-Риббентропа".

"Об этом пакте особенно часто вспоминают после прихода к власти в США Дональда Трампа, заявления которого о Путине и НАТО заставляют прибалтов опасаться, что новый американский президент может одобрить идею о "сфере влияния" России на эту часть Европы", — передает Виткин.

"В глазах большинства эстонских ответственных лиц речь не идет об угрозе прямого вторжения, но скорее о различных видах дестабилизации, направленной на дискредитацию НАТО и подрыв его единства, в то же время вспоминается российское преимущество на свою "сферу влияния". С помощью кибератак и нарушений воздушного пространства, как это уже происходило, а также с помощью захвата эстонских секретных агентов, манипуляций русскоговорящим меньшинством (составляющим 30% населения)", — считает автор.

"Дело в схеме мышления и действия, — утверждает новый министр иностранных дел Свен Миксер, — в глубоком несоответствии восприятия того, чем является наш суверенитет. Это несоответствие делает невозможным установление нормальных отношений и принуждает нас постоянно быть готовыми к худшему. Наша сговорчивость никогда не шла нам на пользу и всегда воспринималась как слабость".

"Приход в ноябре 2016 года на пост премьер-министра Юри Ратаса, председателя Центристской партии, левоцентристского движения, поддержанного в большинстве своем русскоговорящим меньшинством, вызвал определенное смятение", — пишет Виткин.

"Пророссийская партия просто немыслима в Эстонии, — утверждает Юри Луйк, бывший посол Эстонии в Вашингтоне и Москве. — Геополитические ориентации являются предметом консенсуса на 100%, и Центристская партия не имеет никакого стремления его нарушить". Действительно, Ратас вскоре это подтвердил, пообещав поддерживать военные расходы на уровне, превышающем 2% ВВП, что необходимо для сохранения членства в НАТО", — подытоживает Виткин.