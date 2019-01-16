16.01.2019, 15:00

Лавров высказался об идее объединенных школ в Эстонии и поддержал министра МВД ЭР Катри Райк

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ИТАР-ТАСС
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Sergei Lavrov
Sergei LavrovFoto: Vladimir Astapkovitš, Sputnik

Притеснение, которому подвергается русский язык в Эстонии, является серьезной проблемой, требующей решения. Об этом в среду на большой пресс-конференции по итогам 2018 года заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя инициативу создания объединенных школ, передает ТАСС.

"Идея объеденных школ в таком формате неприемлема, она подавляет интересы русскоязычного меньшинства и по сути дела нацелена на то, чтобы инкорпорировать насильственно в эстоноязычное пространство в ущерб получения образования на своем родном языке, как того требуют многочисленные международные конвенции, включая конвенцию Совета Европы о региональных языках и языках национальных меньшинств", — отметил министр.

"Я в принципе считаю, что происходящее в отношении русского языка в Эстонии, Латвии — это очень серьезные вещи, которые не красят ни эти страны, ни Евросоюз и НАТО, которая, кстати сказать, позиционирует себя не только как военных альянс, а как еще и сообщество демократии, — продолжил глава МИД РФ. — Я не раз обращался к генеральному секретарю НАТО и к высокому представителю Евросоюза наряду с руководством ООН, Совета Европы и ОБСЕ с письмами, которые привлекают внимание к неприемлемой практике дискриминации русскоязычных, не говоря уже о позорном явлении безгражданства".

Он также прокомментировал слова своего эстонского коллеги Свена Миксера, который назвал "личным мнением" инициативу главы МВД Эстонии Катри Райк в пользу предоставления гражданства всем жителям, проживающим в стране с 1991 года, в том числе без языковых требований. "Это неправда, это не личное мнение, а одна из рекомендаций Совета Европы, ОБСЕ, которая давно была вынесена в адрес эстонских властей. Я очень надеюсь, что в том или ином виде, но решение проблемы неграждан будет найдено. Здесь, конечно, международные структуры, прежде всего, ЕС, ОБСЕ, Совет Европы, но также и НАТО, должны сыграть гораздо более активную роль", — указал Лавров.

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